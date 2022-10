Nicole, moglie di Alex Britti/ Lui: “una ragazza semplice, normalissima e sensibile”

Alex Britti e la moglie Nicole: dal loro amore è nato il figlio Edoardo

Nicole è la moglie di Alex Britti. Più giovane di 22 anni, la donna è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita del cantante di “Oggi sono io”. Del resto l’amore è sempre stato il motore di tutto per il cantautore e chitarrista romano che, in una vecchia intervista, raccontava: “non ho mai quantificato l’amore in soldi e regali, ma più in quello che facevo, in quanto ero disponibile per una ragazza, nel tempo da dedicarle. Era più che altro quello che facevo come viaggiare, fare chilometri, non dormire per giorni per stare insieme”. Quell’amore tanto cercato è arrivato nella sua vita grazie a Nicola, la giovane compagna che gli ha regalato l’immensa gioia di diventare padre.

Dall’amore tra Alex e Nicole, infatti, è nato Edoardo a cui il cantante sta cercando di trasmettergli la passione per la musica. “Gliel’ho messa a sei mesi la chitarra in mano, resterà figlio unico? Per ora si. Ho cercato di trasmettergli il gioco, cerco di insegnargli a suonare ma anche a fare un po’ di casino” – ha raccontato il cantante

Alex Britti e la compagna Nicole sono più innamorati che mai. La coppia è legata da quasi dieci anni, ma sul conto della compagna si conoscono davvero pochissime informazioni. Nicole è più giovane di circa 22 anni ed è nata a Milano, ma vive a Roma. A condividere qualche dettaglio in più è stato proprio il famoso chitarrista dalle pagine di Vanity Fair: “è na ragazza semplice, normalissima e sensibile. Sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci”.

Discreta e riservata, Nicole non è presente nemmeno sui social anche se può vedersi ogni tanto, in rarissime occasioni, in alcuni scatti condivisi proprio dall’artista. Come quando ha pubblicato uno scatto della compagna con tanto di pancione: “la mia vita in una foto”, la didascalia scelta da Britti. La coppia nel 2017 sono diventati genitori di Edoardo e nello stesso anno si sono sposati in gran segreto.











