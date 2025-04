Chi è la moglie di Andrea Roncato? Si chiama Nicole Moscariello, e con lei l’attore che è stato sposato con Stefania Orlando è riuscito come si suol dire a “mettere la testa a posto”. Oggi, Nicole è sua moglie da circa quattro anni anche se i due si conoscono ormai da dieci, dopo essersi incontrati su un set cinematografico. Nata nel 1968, la donna ha sempre cercato di proteggere la sua privacy, motivo per il quale su di lei non si conosce molto.

Nicole Moscariello, moglie di Andrea Roncato: “Mi spaventava la fama da playboy”/ L’attore: “Non sono così!”

Dai racconti di Andrea Roncato, però, Nicole Moscariello è una grande amante degli animali e donna incredibilmente affettuosa. Legatissima alla famiglia, ha sempre evitato le telecamere, mentre sua figlia Giulia Elettra Gorietti ha scelto una strada diversa: oggi è una brillante attrice che ha a sua volta una bambina di nome Violante, nata dalla relazione con Pietro Iemmello, famoso calciatore. Ed è stata proprio Giulia a far incontrare Andrea Roncato con la mamma Nicole Mocariello, dato che l’attrice stava lavorando con lui per “Ricordati di me“, film di Silvio Muccino.

Nicole Moscariello, il sospetto iniziale su Andrea Roncato

“Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine“, diceva Nicole Moscariello alla figlia, dato che lei andava a pranzo con l’attore come collega di lavoro. A tal proposito, l’attore ha detto ironicamente che la donna “si è sacrificata per salvare la figlia“. Oggi il loro rapporto è basato sull’ironia e come l’attore ha spesso raccontato, insieme ridono sempre e si occupano della loro passione per gli animali. Nicole Moscariello e Andrea Roncato si sono conosciuti sul set di “Almeno tu nell’universo”, e dopo il set avevano deciso di pranzare insieme. Sarà proprio la figlia a organizzare un appuntamento fra i due, e dopo l’uscita Roncato ha invitato la donna a guardare un film in stanza con lui.