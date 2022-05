Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato/ “Corteggiata per 7 mesi. Alla fine…”

Andrea Roncato sta vivendo una seconda giovinezza al fianco della seconda moglie, Nicole Moscariello. Dopo il matrimonio con Stefania Orlando, dalla quale ha divorziato dopo appena due anni, l’attore di San Lazzaro di Savena ha conosciuto e si è innamorato di Nicole alla fine degli anni 2000. I due hanno cominciato una storia e si sono sposati poi nel 2017, con una cerimonia alla quale erano invitati diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Al momento delle nozze, i due erano fidanzati da 7 anni.

Al momento della conoscenza, Nicole Moscariello non si fidava molto di Roncato. L’attore ha raccontato di aver conosciuto prima la figlia di lei, l’attrice Giulia Elettra Gorietti, durante le riprese del film Almeno Tu Nell’Universo. Proprio la mamma aveva suggerito alla ragazza di non uscire a pranzo con lui, non fidandosi della sua nomina. Alla fine, dopo averlo conosciuto, è stata proprio lei ad andare a cena con lui: la loro conoscenza è durata sette mesi, fino a quando Nicole non ha ceduto ed è cominciata la loro storia d’amore. Dal 2010 al 2017 i due sono stati fidanzati e si sono poi uniti in matrimonio.

Andrea Roncato e il divertente primo incontro con Nicole Moscariello

Il primo incontro tra Nicole Moscariello e Andrea Roncato è stato a cena. Tutto bene, fino al momento in cui l’attore ha avanzato una proposta “indiscreta” che ha offeso la donna, che ha raccontato: “Il primo incontro è stato divertente: abbiamo finito la cena e lui subito dopo mi ha chiamato chiedendomi di vedere un film insieme in camera sua. Io mi sono offesa, 7 mesi ha dovuto aspettare”. In quei sette mesi, però, i due hanno continuato a vedersi e conoscersi. È nata infatti una bella storia d’amore: “Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me.”

Nicole Moscariello è una donna molto organizzata e ordinata, dalla casa fino ad arrivare alla dieta. Andrea Roncato la definisce infatti “la tedesca di casa”. Prima di fidanzarsi con l’attore, ha sempre pensato che fosse un poco di buono: “L’ho sempre preso per un provolone, mi ha corteggiata per sette mesi. Alla fine ci ha invitate per il suo compleanno e ho ceduto. Ci siamo dati il primo bacio quella sera” ha raccontato. Roncato, dal suo canto, ci ha scherzato su dicendo che la Moscariello “Si è sacrificata per salvare la figlia”.











