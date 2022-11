Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato/ Il primo matrimonio con Stefania Orlando

Stefania Orlando: prima moglie di Andrea Roncato

Andrea Roncato, ospite oggi di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è sposato due volte. La prima moglie dell’attore è stata Stefania Orlando. I due, dopo quattro anni di fidanzamento, si sono sposati nel giugno del 1997 ma il divorzio è arrivato solo due anni dopo. In una recente intervista al Corriere della Sera, Roncato ha parlato dei motivi che hanno portato alla fine del suo primo matrimonio: “La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco. Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto”.

Nicole Moscariello: il matrimonio con Roncato nel 2017

Il 22 ottobre 2017, dopo 7 anni di fidanzamento, Andrea Roncato ha sposato Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. Nicole ha conosciuto Roncato, più grande di lei di 20 anni, sul set del film “Almeno Tu Nell’Universo”, in cui recitava insieme alla figlia: “La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: ‘Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine’. Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia”, ha svelato l’attore. In occasione del compleanno del marito, Nicole Moscariello ha scritto un romantico messaggio di auguri al marito su Instagram: “Sono stata fortunata ad averti incontrato. Uomini come te ce ne sono pochi… In fondo l’amore si coltiva nel tempo vivendo assieme gioie e dolori affrontando e risolvendo insieme anche le difficoltà non si è solo solidali innamorati e felici davanti a una telecamera o su un red carpet lo si dimostra nella vita quotidiana a prescindere se sei un personaggio pubblico o no! Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!”.

