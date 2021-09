Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato/ Lei: “mi ha corteggiata per sette mesi”

Chi è Nicole Moscariello?

Nicole Moscariello è la seconda moglie di Andrea Roncato. Un amore nato grazie allo zampino della figlia Giulia Elettra Gorietti che condivideva il set con l’attore. I due, infatti, si sono ritrovati sul set del film “Almeno Tu Nell’Universo” e in quell’occasione, complice lo zampino di Giulia, è scattata la curiosità. A raccontarlo è stato proprio l’attore in una intervista dicendo: “la sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: ‘Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine’. Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia”. Dal canto suo Nicole all’inizio non era molto presa dall’attore al punto da raccontare: “l’ho sempre preso per un provolone, mi ha corteggiata per sette mesi. Alla fine ci ha invitate per il suo compleanno e ho ceduto. Ci siamo dati il primo bacio quella sera”.

Dopo sette mesi di corteggiamento però la donna è caduta tra le braccia dell’attore. Un amore passione e travolgente. 7 Anni di fidanzamento e poi la scelta di sposarsi con una cerimonia celebrato il 22 ottobre del 2017 sul la go di Bracciano. Da quel momento i due non si sono mai più separati, anzi il loro amore prosegue a gonfie vele.

Nicole Moscariello dietro la fine dell’amicizia tra Andrea Roncato e la ex moglie Stefania Orlando?

L’arrivo di Nicole Moscariello nella vita di Andrea Roncato ha scombussolato le carte in tavole e l’amicizia tra l’attore e la prima moglie Stefania Orlando. Da quando Roncato si è sposato in seconde nozze, infatti, ha interrotto qualsiasi tipo di rapporto con l’ex moglie Stefania Orlando che nella casa del Grande Fratello Vip ha rivelato: “me l’ha detto lui che lei è gelosa”. Le parole della Orlando non sono passate inosservate alla moglie di Andrea Roncato che ha replicato scrivendo un post: “non avere paura delle cattiverie dei malvagi ma del silenzio degli onesti”.

Ma cosa ha detto di così cattivo la Orlando? Nella casa del GF la conduttrice ha raccontato: “un giorno ho incontrato Andrea e gli ho chiesto ‘Come mai non ci possiamo vedere?’ Lui mi ha detto ‘Lei è gelosa che tu mi chiami amore, è un po’ tedesca, ha un carattere un po’ duro’. E’ stato lui a dirmi questa cosa. Io non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia, ho sempre rispettato questa situazione, non ho nulla contro Andrea, anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento”. Dove sta la verità?



