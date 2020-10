Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato/ “Stefania Orlando? Le auguro di vincere..”

Dopo la lunga storia con Stefania Orlando, Andrea Roncato ha ritrovato l’amore con Nicole Moscariello. I due si sono poi sposati e oggi sono molto felici insieme. Da quando nella sua vita c’è Nicole, Andrea avrebbe però gradualmente allontanato l’ex. A dichiararlo è stata proprio la Orlando, confessando che se prima c’era comunque un bel rapporto d’amicizia con l’ex compagno, oggi è difficile anche solo parlargli. Dunque la conduttrice ha fatto velatamente intendere che la Moscariello sia stata la causa della chiusura di ogni rapporto con Roncato. Tuttavia Nicole, in un’intervista recentemente rilasciata al settimanale Nuovo, ha voluto placare le acque, facendo anzi gli auguri alla Orlando. “Le auguro con affetto di vincere il GF Vip e di essere felice”, ha infatti dichiarato a Nuovo.

Nicole Moscariello, apertura verso Stefania Orlando: “Dopo il Grande Fratello…”

Nicole Moscariello non ha soltanto fatto gli auguri a Stefania Orlando per il suo percorso al Grande Fratello Vip, ma si è anche detta disposta ad avere un rapporto con le dopo la fine della sua avventura nel reality qualora volesse. “Se mi chiamerà, una volta uscita dalla Casa, non ho alcun problema a risponderle e a vederla”, ha confessato alle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Non è stato altrettanto ‘aperto’ Andrea Roncato che, alle pagine di Mio, ha dichiarato: “Confronto al Grande Fratello Vip? Non ci penso proprio. Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei”.



