Nicole Moscariello, moglie di Andrea Roncato/ “Il primo bacio? Solo dopo 7 mesi!”

Andrea Roncato, attore bolognese classe 1947, è sposato dal 22 ottobre 2017 con Nicole Moscariello, con la quale ha tuttavia una relazione ormai da dieci anni. Tuttavia, il celebre interprete di film e fiction televisive ha dovuto sudare non poco per riuscire a conquistare la sua attuale moglie (prima era sposato con la showgirl Stefania Orlando, ma tra loro è finita nel giro di due anni): come raccontato dalla stessa Moscariello, infatti, il corteggiamento di Roncato è andato avanti per settimane e settimane, fino a quando ha avuto la meglio per… sfinimento. “L’ho sempre preso per un provolone – ha dichiarato in un’intervista la sua consorte –, mi ha corteggiata per sette mesi. Alla fine mi ha invitato per il suo compleanno e ho ceduto. Ci siamo dati il primo bacio quella sera“. Peraltro, Nicole Moscariello è la madre di un volto noto del cinema italiano e molto apprezzato dalle nuove generazioni: si tratta dell’attrice romana classe 1988 Giulia Elettra Gorietti, fra i protagonisti del film di successo “Tre metri sopra il cielo” .

NICOLE MOSCARIELLO GELOSA DI STEFANIA ORLANDO? “AL GF VIP TIFO PER LEI”

Peraltro, il nome di Nicole Moscariello è tornato prepotentemente di moda negli ultimi mesi per via della partecipazione della prima moglie di Andrea Roncato, Stefania Orlando, al Grande Fratello Vip. Quest’ultima, infatti, in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” ben prima di entrare nella Casa più celebre e spiata d’Italia, si era detta rammaricata per l’interruzione di ogni tipo di rapporto con il suo ex marito, sottolineando come la sua attuale dolce metà fosse gelosa di lei. Una dichiarazione smentita nelle settimane scorse dallo stesso Roncato, mentre la Moscariello ha dichiarato su “Nuovo”: “Auguro a Stefania con affetto di vincere il Grande Fratello Vip e di essere felice. Se mi chiamerà, una volta uscita dalla Casa, non ho alcun problema a risponderle e a vederla”. A fare da contraltare alle parole della moglie è stato Andrea Roncato, che ha chiuso a un possibile confronto al GF Vip con la sua ex: “Non ci penso proprio. Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei”.



