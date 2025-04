La cronaca rosa in tutte le sue sfumature è il tema centrale della puntata odierna de La Volta Buona; si parla di matrimoni e divorzi, ma soprattutto del grande passo quando la parola passa ad Andrea Roncato e alla moglie Nicole Moscariello. Per loro le nozze sono più o meno recenti – 2017 – ma da allora qualcosa è cambiato nell’attore non solo dal punto di vista umano ma anche in relazione alla professione. Lui stesso ha raccontato di come, grazie a lei, sia riuscito a cambiare addirittura l’approccio nel merito della recitazione: “Con lei sono maturato, ho iniziato a riflettere sulla mia vita da uomo; spesso tendiamo all’ostentazione ma la chiave è capire chi sei davvero”.

Nicole Moscariello, chi è la moglie di Andrea Roncato? "Prima avevo tante donne"/ "Lei mi ha reso sicuro"

Simpatico il racconto del primo incontro tra Andrea Roncato e sua moglie Nicole Moscariello: “Si è sacrificata per salvare sua figlia!”, ha scherzato l’attore. Il contesto è un film dove lui recitava con la figlia dell’attuale consorte; quest’ultima l’ha dunque messa in guardia per via di una presunta fama da playboy di Roncato. Eppure, da qui parte proprio la sintonia tra i due ma non è stato amore a prima vista: “Ho ceduto dopo 7 mesi di insistenza”, ha raccontato la donna, “Mi spaventava la sua fama da playboy, poi ho capito che invece era una persona con le idee chiare”.

Andrea Roncato e Stefania Orlando, perchè si sono lasciati? Tradimenti/ "È uscita di casa ed è andata con..."

Nicole Moscariello, la moglie di Andrea Roncato a La Volta Buona: “La differenza d’età? Mai stata un problema…”

A proposito della presunta fama da playboy sottolineata anche da sua moglie Nicole Moscariello, Andrea Roncato – sempre a La Volta Buona – ha chiarito: “Sul set ho interpretato tanti ruoli di questo tipo, ma io non sono così; nella vita di tutti i giorni non sono mai stato un playboy”. La moglie dell’attore ha poi aggiunto ulteriori parole al miele sottolineando anche come i 20 anni di differenza siano un dettaglio più che secondario: “La differenza d’età non è mai stata un problema, anche perchè io non ero una bambina quando l’ho conosciuto; avevo già una figlia e un matrimonio alle spalle”.