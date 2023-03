Nicole Murgia accusa Antonella Fiordelisi/ “Troppe cose da dire su di te, la verità…”

GF Vip, Nicole Murgia attacca Antonella Fiordelisi: “La verità viene a galla“

Archiviata l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2022, avvenuta nella puntata di lunedì sera, Nicole Murgia ha ripreso in mano i suoi profili social. E l’ha fatto con una sonora stoccata a quella che è stata una delle sue più acerrime nemiche all’interno della Casa: Antonella Fiordelisi. Tra le due non c’è mai stato un buon feeling e, soprattutto nell’ultimo periodo, le distanze si sono ingigantite per via dell’avvicinamento della Murgia ad Edoardo Donnamaria. Ora, però, l’attrice vuota il sacco e si sfoga contro l’ex coinquilina, che a suo dire la starebbe insultando in queste ore nella Casa.

In un’Instagram story condivisa sul proprio profilo, l’ex Vippona si difende dagli attacchi e dalle accuse ricevute dall’esterno (numerosi quelli ricevuti nei giorni scorsi) e lancia un avvertimento alla Fiordelisi: “Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono, gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te ma come mi insegni la verità viene a galla“.

Nicole Murgia, il messaggio social e la crisi nei “Donnalisi”

Ma quale verità, secondo Nicole Murgia, verrà presto a galla? Secondo l’attrice, infatti, Antonella Fiordelisi nasconderebbe alcuni segreti che, probabilmente, preso verranno smascherati. Intanto, nel lungo sfogo social, difende se stessa, la persona che è sempre stata e ricorda i preziosi legami instaurati al Grande Fratello Vip 2022: “Sono fiera di ciò che sono, della persona che sono stata senza fare male a nessuno. Ho costruito rapporti veri con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia ad uno ad uno a tutti voi, voi che mi state dimostrando affetto. Grazie“.

Negli ultimi giorni Nicole Murgia è stata chiacchieratissima fuori dalla Casa, soprattutto per il suo avvicinamento ad Edoardo Donnamaria. Ciò ha scatenato l’ennesima crisi tra i “Donnalisi”, con Antonella che si è lasciata andare ad un lungo sfogo in lacrime nell’ultima puntata appreso il gesto di Edoardo, che avrebbe toccato il seno della Murgia.













