Nicole Murgia choc/ “Donnamaria? Gli ho scritto ma non ha risposto”

Nicole Murgia svela in che rapporti è con Edoardo: le sue parole

Nicole Murgia è stata eliminata del Grande Fratello Vip 2022 in seguito al Van-Gate, poco dopo anche Edoardo Donnamaria è uscito dalla casa. L’attrice che con il volto di Forum ha costruito un bellissimo rapporto, non era presente in studio quando è stato squalificato per la condotta verso Antonella Fiordelisi.

Ai microfoni di Turchesando, però, l’ex gieffina ha svelato di aver provato a contattare Donnamaria che non gli ha risposto: “Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente e che meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo ancora sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi? Magari lei pensa che ci diamo alla pazza gioia.”

Nicole Murgia smentisce di provare interesse per Edoardo: “Era un fratello”

Nicole Murgia, ai microfoni di Turchesando, smentisce di aver mai provato un interesse per Edoardo Donnamaria: “Era tipo un fratello nella Casa, avevamo un rapporto molto bello, quasi familiare.” L’attrice ha poi aggiunto di non essersi mai avvicinata al volto di Forum con intenti sentimentali: “Io non mi sono messa in mezzo a nessuna coppia. Io ed Edoardo dentro la Casa eravamo amici. I discorsi che facevamo erano su Antonella, erano sulla coppia. Lui è innamoratissimo. È cotto.”

E ancora: “Ho visto molte volte dentro la Casa una sorta di amore un po’ strano. Se ti ami certe cose non le fai. Se ami metti al primo posto anche di fronte alle dinamiche di un gioco. Io alcune volte questa cosa non l’ho notata da parte di Antonella. In tanti non abbiamo notato questa cosa da parte sua“.











