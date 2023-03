Nicole Murgia choc su Antonella Fiordelisi/ Spunta un like ad un commento pesante…

Nicole Murgia contro Antonella Fiordelisi

Nicole Murgia contro Antonella Fiordelisi anche sui social. L’attrice, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, ha debuttato su Twitter dove ha cominciato a lasciare una serie di like che non sono passati inosservati agli occhi attenti dei fan. Tra i tanti like lasciati dall’attrice, uno in particolare, ha scatenato la durissima reazione del web. I fan di Antonella Fiordelisi, infatti, hanno puntato il dito contro Nicole Murgia che ha lasciato un like contro un commento davvero pesante nei confronti dell’ex schermitrice.

Il commento a cui la Murgia ha lasciato il like e che ha scatenato la durissima reazione dei fan della Fiordelisi diceva: “Ormai per il ruolo di attrice Rocco ha scritturato Tontonella. Il suo provino è andato alla grande…. Ha già fatto sesso con tanto di commenti… la Murgia a parte sedersi accanto a due tre non ha fatto nulla di che.. Quindi anche meno contro la murgia…”. Cliccate qui per vedere il like.

L’attacco in diretta di Nicole Murgia ad Antonella Fiordelisi

Nicole Murgia ha attaccato Antonella Fiordelisi anche in diretta durante il confronto che ha avuto con l’ex schermitrice nello studio del Grande Fratello Vip 2022. “Antonella cara. Non voglio scendere al tuo livello, ho sentito commento sul mio fisico, che io facevo gli sguardi da por**. Ti abbiamo prestato il fianco, puoi cavalcare questa cosa un altro po’ ma adesso ne abbiamo le scatole piene. Sei stata fortunata che il tuo ex sia rimasto fuori, altrimenti non avresti riso così tanto”, il duro attacco dell’attrice che ha fatto riferimento alle dichiarazioni che Gianluca Benincasa sta rilasciando all’insaputa della Fiordelisi.

Durante la notte, Antonella ha parlato nuovamente di Nicole Murgia con Edoardo Donnamaria il quale le ha ribadito di non provare alcun tipo di interesse nei confronti dell’attrice e di aver solo appoggiato due dita sul seno per sentire la consistenza della protesi.











