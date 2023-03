Nicole Murgia e l’addio a Bertolacci “c’era insoddisfazione”/ “Ci siamo allontanati…”

Nicole Murgia e l’ex marito Andrea Bertolacci: come si sono conosciuti

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip 2022, Nicole Murgia ha concesso un’intima intervista al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola. L’ex concorrente, oltre ad aver ripercorso la sua esperienza nel reality, ha anche parlato del naufragato matrimonio con l’ex marito Andrea Bertolacci. L’attrice ripercorre la storia d’amore vissuta al fianco del calciatore: “Lo conoscevo fin da piccola, andavamo a scuola insieme, a Roma. Una sera ci siamo incontrati a un evento ed è scattata la scintilla“.

La Murgia ha successivamente rivelato di aver inseguito l’amore e, dunque, ha interrotto la sua attività professionale per stare al fianco del calciatore: “Facevo l’attrice, venivo dal successo di Tutti pazzi per amore. Dopo un lungo tour teatrale, mi disse: “Vorrei che mi seguissi e che diminuissi il tuo lavoro per starmi vicino perché voglio un rapporto serio, una famiglia, sei la donna che vorrei avere accanto”. Da brava romantica ho scelto l’amore e l’ho seguito“.

Nicole Murgia, la fine dell’amore con Andrea Bertolacci: “C’era insoddisfazione“

Tuttavia Nicole Murgia ha faticato a vivere la sua relazione al fianco di Andrea Bertolacci, soprattutto quando ha dovuto rinunciare alla sua indipendenza e alla sua carriera. A Chi l’ex gieffina ha ammesso per quale motivo la loro storia d’amore si è interrotta: “Da parte mia c’era insoddisfazione. Ero sempre stata indipendente, avevo degli obiettivi, mi sono trovata a essere “la moglie di”. Poi ci sono state distrazioni, è un mondo che conosciamo, ma se c’è amore si combatte. La prima volta che ci siamo lasciati sono stata malissimo, ci ho messo tanto a rialzarmi“.

Nonostante un breve riavvicinamento, la coppia non ha saputo superare gli ostacoli: “Ci siamo riavvicinati durante il Covid, abbiamo ritrovato serenità. Ma, poi, lui è tornato a giocare in Turchia e ci siamo allontanati di nuovo. Un giorno, a settembre del 2021, mi ha raggiunto per dirmi: “Guarda, io credo che sia arrivato il momento di separarci”“. La Murgia, inoltre, svela: “Non so se ci fosse un’altra, mi dicevano: “L’ho visto con una”. Ma, probabilmente, erano chiacchiere. So che lui adesso ha una compagna italiana con la quale vive a Istanbul“.











