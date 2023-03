Nicole Murgia: “Ecco chi vince il Grande Fratello Vip”/ “Daniele Dal Moro? Mi piace perché…”

Nicole Murgia svela chi secondo lei vincerà il Grande Fratello Vip 7

Tante le rivelazioni fatte da Nicole Murgia durante la lunga intervista rilasciata a Casa Chi. L’ex gieffina ha parlato di Grande Fratello Vip, raccontando retroscena e dicendo la sua su alcune delle ultime vicende nella Casa, in primis sulla proclamazione della prima finalista.

Nicole Murgia, nuovo attacco a Antonella Fiordelisi: "Non è vera"/ "Fa la vittima quando è lei ad attaccare"

Nicole si è infatti detta felicissima della vittoria al televoto di Oriana Marzoli: “Ieri ho fatto una festa pazzesca a casa, ho stappato la bottiglia perché sono contentissima. – ha annunciato – In primis se lo merita, non ti parlo da persona vicina a Oriana all’interno della Casa ma come spettatrice. Se lo merita per la sua schiettezza, per il suo modo di viversi la Casa.” E non è mancata una stoccata alla Fiordelisi: “Ovviamente sono felice che sia arrivata lei e non Antonella in finale!”

GF Vip, Nicole Murgia: "Con Donnamaria solo amicizia"/ "Antonino? L'ho provocato…"

Nicole Murgia parla del rapporto con Daniele Dal Moro e Andrea Maestrelli

Nicole Murgia si poi sbilanciata anche sul possibile vincitore del GF Vip 7: “Per me Oriana. Io spero che gli ultimi due a spegnere le luci della Casa siano Tavassi e Oriana.” Cambiando argomento, la Murgia p tornata a parlare di Daniele Dal Moro e della presunta cotta che avrebbe inizialmente preso per lui al GF Vip: “Daniele? È una persona che mi piace perché è trasparente, leale, è una brava persona, vera.” ha chiarito, spiegando che non si è però sviluppato un sentimento amoroso.

La Murgia ha infine parlato anche sul suo ex Andrea Maestrelli, ritrovato proprio nella Casa di Canale 5: “Le nostre strade in Casa si sono allontanate… Lui però è davvero un ragazzo buono.” ha chiarito.

Nicole Murgia choc su Antonella Fiordelisi/ Spunta un like ad un commento pesante...

© RIPRODUZIONE RISERVATA