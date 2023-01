Nicole Murgia furiosa con Maestrelli/ “Angioletto? Racconta quello che gli fa comodo”

Nicole Murgia e lo sfogo post puntata su Maestrelli: “Io lo menavo? Ma di cosa?”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, Andrea Maestrelli ha accusato Nicole Murgia di aver usato violenza su di lui, di essere finito in ospedale e di essere stato tradito. Sebbene l’attrice avesse ammesso alcune di queste dichiarazioni, dopo la diretta si è sfogata con Luca Onestini.

Nicole Murgia ha dichiarato: “Racconta solo le cose che gli fanno comodo a lui per farmi passare per una donna che non sono e io mi devo beccare sta roba. Il piatto tirato ok, ma non è vero che l’ho tradito come dice lui. Se è finito in ospedale non è perché ho lanciato un piatto contro di lui. Che racconti pure delle corna, ma non è come dice lui. Io lo menavo? Ma di cosa? Ma stiamo scherzando? Lui non racconta quello che so io. Fa l’angioletto che vuole tutelare e poi racconta questa versione. Devo dire quello che mi ha fatto lui in una litigata?; No, che tipo di rivincita sarebbe? Io non ho tirato il piatto! Il piatto l’ho spaccato sulla cucina e si è spezzato e un pezzo è volato. Perché racconta le cose a modo suo? Anche la cosa del tradimento non è come l’ha detta.”

Nicole Murgia è stata la protagonista indiscussa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, in cui si è affrontato un tema molto delicato. L’attrice ha ammesso di aver usato violenza nei confronti di Andrea Maestrelli che ha raccontato alcuni dettagli della loro relazione a Tavassi.

Dopo uno stacco pubblicitario, però, Edoardo Donnamaria si è avvicinato a Nicole Murgia e, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Se le cose che mi hai detto sono vere dovevi dirle, perché così sei passata per una che lo mena quando invece io so altro. Devi parlare perché altrimenti passa il messaggio che lui ha ragione”. La gieffina, però, se in un primo momento ha mantenuto il riserbo sulla questione ha poi fatto delle rivelazioni a Luca Onestini.

