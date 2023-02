Nicole Murgia, insulti social per l’avvicinamento a Donnamaria/ “Che tro*a di donna”

Nicole Murgia offesa sui social: ecco cosa sta accadendo

Nicole Murgia si è avvicinata molto ad Edoardo Donnamaria, in queste ultime ore, dopo che Antonella Fiordelisi ha chiuso la relazione con lui in modo definitivo. L’attrice, però, è stata pesantemente offesa sul web proprio in virtù di questo avvicinamento con il volto di Forum.

Numerosi e pesanti sono gli insulti che ha ricevuto l’attrice definita poco di buono e “sfascia coppie“. “Che tro*a mamma mia” questo e altri messaggi del genere stanno circolando nelle ultime ore su Nicole Murgia. Sembra che alcune dinamiche del Grande Fratello Vip 2022 stiano tirando fuori il peggio dai social. Alfonso Signorini affronterà questo problema durante la diretta? Per vedere la clip clicca qui.

Dopo aver visto questo avvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, Guendalina Tavassi lancia un appello sui social. La sorella di Edoardo, approva la nuova coppia e non fa mistero che vorrebbe vedere Antonella Fiordelisi fuori dal Grande Fratello Vip 2022.

“Sono in ansia, volevo vedere al GF cosa succedeva perchè sto vedendo che ultimamente Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria sono molto vicini. Quindi stavo pensando, quanto sarebbe bello far uscire domani Tontonella così che vediamo questa nuova relazione? Sarebbe bello, invece, sto in ansia per Edo per questa cosa non succederà mai. Però se la facessero uscire secondo me quei due… e si salverebbe eh” svela Guendalina Tavassi sui social. Questa nuova coppia nascerà davvero nella casa? Intanto, Edoardo e Antonella si avvicinano spesso per parlare; tra loro i sentimenti non sembrano svaniti.

