Nicole Murgia interessata a Daniele?/ “Persona speciale, gli voglio bene ma…”

Nicole Murgia chiarisce cosa prova per Daniele: le sue parole sui social

Nicole Murgia è l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 2022; andata in nomination d’ufficio come punizione per il Van-gate, l’attrice è stata la meno votata dal pubblico e ha dovuto abbandonare la casa. Ora, è tornata sui social per chiarire ai fan cosa prova per Daniele Dal Moro.

Nicole Murgia dichiara: “Chiariamo. Oriana è un’amica, la adoro e la sosterrò fino alla fine. C’è stata sempre in ogni momento per me. Daniele è una persona speciale, gli voglio bene mi è stato vicino ed è un amico, basta con questa storia di comportamenti strani. Esiste l’amicizia uomo donna”. Nonostante i suoi follower ne fossero convinti, l’attrice ha negato di aver avuto un interesse sentimentale per il bel veronese che, attualmente, ha intrapreso una relazione con Oriana Marzoli.

Nicole Murgia è tornata sui social, non solo per dei chiarimenti, ma anche per attaccare la sua acerrima nemica Antonella Fiordelisi. Tra le due non è mai scorso buon sangue, ma il rapporto si è ulteriormente inasprito con il gesto di Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum ha toccato il seno dell’attrice che, di conseguenza, è stata coperta di insulti sui social dai ‘Donnalisi’ ma anche dalla stessa schermidora.

La Murgia si è lasciata, dunque, andare ad un duro sfogo sui social: “Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono, gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te ma come mi insegni la verità viene a galla”.

