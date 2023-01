Nicole Murgia piange per l’attacco di Clizia Incorvaia: “Fa sul serio?”/ “Io e Micol amiche”, lei conferma

Clizia Incorvaia contro Nicole Murgia al GF Vip: lei piange e si sfoga dopo l’incontro

L’ingresso di Clizia Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e il suo attacco a Nicole Murgia hanno suscitato molte reazioni. La sorella di Micol ha voluto mettere in guardia Edoardo Tavassi dalla malizia di Nicole Murgia, accusando quest’ultima di essere troppo vicina al ragazzo della sorella. Eppure né Tavassi, né la stessa Micol hanno trovato in Nicole tale malizia.

“Io sinceramente sta malizia non ce la vedo, Clizia stai tranquilla che non c’è malizia!” è stato il commento di Tavassi dopo la puntata. Micol ha cercato invece di spiegare il motivo per il quale la sorella è entrata a gamba tesa: “Mia sorella non fa queste cose, non entra in polemica, quindi mi sono subito allertata. Lei ha un istinto di protezione nei miei confronti incredibile, è anche molto diversa da me nel viversi le relazioni ma conosco la Murgia e so di potermi fidare di lei.”

Nicole Murgia replica a Clizia: “Io Edo e Micol amici. Ma fa sul serio?”

Più forte è stata però la reazione di Nicole Murgia. Dopo la puntata la gieffina si è sfogata in confessionale e, piangendo, sull’intervento di Clizia ha dichiarato: “Fa sul serio? Io e Edo scherziamo così e abbiamo un bellissimo rapporto, anche con Micol, quindi sono rimasta a bocca aperta.” Chi però si è detta d’accordo con l’impressione di Clizia è stata Antonella Fiordelisi. In confessionale la gieffina ha dichiarato: “Nicole? Fa un po’ troppo la gatta morta con i ragazzi della casa e Clizia non poteva non dire questo.”

