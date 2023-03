Nicole Murgia prossima tronista di Uomini e Donne?/ La proposta dopo il GF Vip

Nicole Murgia prossima tronista di Uomini e Donne? Scatta l’ipotesi

La sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è stata breve, eppure Nicole Murgia ha sicuramente lasciato un segno. Schietta, decisa, divertente, Nicole è stata una vera protagonista su Canale 5 e potrebbe tornare ad esserlo a Uomini e Donne. L’attrice, che nella Casa di Cinecittà non è riuscita a trovare l’amore, è oggi ancora single e desiderosa di trovare il grande amore. E se questo arrivi sul trono di Uomini e Donne?

Ramadan inizia oggi/ In Libia sarà vietato anche bere il caffè durante il giorno

La proposta è stata avanzata alla Murgia nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale CHI. “Andresti a Uomini e Donne?” è stato chiesto all’ex gieffina. “Non c’ho mai pensato ma, con la sfortuna che ho avuto in amore, sarebbe un’idea!” ha risposto Nicole, non escludendo dunque la possibilità di presentarsi nello studio di Canale 5, magari anche nelle vesti di tronista.

Navi Nato contro scafisti nel Mediterraneo/ Stoltenberg: “migranti, sostegno alla Ue”

Nicole Murgia alla ricerca del grande amore: Maria De Filippi accoglierà l’appello?

Non sarebbe d’altronde il primo ex gieffino ad essere assoldato da Maria De Filippi come tronista. Anche Daniele Dal Moro, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 insieme alla Murgia, è stato in passato tronista dopo aver partecipato al GF Nip l’anno prima. Non è dunque da escludere che la De Filippi accolga l’appello di Nicole e le dia la possibilità di conoscere colui che potrebbe diventare l’uomo della sua vita. In attesa di trovarlo, la Murgia si dedica ai suoi grandi amori, i figli avuti dal calciatore Andrea Bertolacci: Matias, nato il 13 gennaio 2017, e Lucas, nato l’8 febbraio 2019.

LEGGI ANCHE:

Vertice Putin-Xi, cosa dice piano di pace Cina/ Negoziati, 12 punti, nucleare e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA