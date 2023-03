Nicole Murgia sconvolta dalla squalifica di Edoardo Donnamaria/ Attacco al GF Vip!

Nicole Murgia, la reazione alla squalifica dell’amico Edoardo Donnamaria al GF Vip

La squalifica di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip ha spaccato il pubblico a metà. Per alcuni telespettatori la decisione presa dalla produzione era inevitabile e soprattutto giusta al fronte di molti comportamenti eccessivi del gieffino oltre che di un linguaggio spesso forte e volgare. Per altri invece la squalifica è apparsa ingiusta ed eccessiva. Tra questi secondi c’è anche Nicole Murgia, che in Casa con Edoardo ha creato una bella amicizia.

La Murgia ha commentato su Instagram la decisione del Grande Fratello, apparendo alquanto infuriata per l’uscita di Edoardo. Ripostando il momento che è costato a Edoardo la squalifica, la Murgia ha così commentato: “Questo è il gesto che costa a Edo la squalifica? Veramente??” Un tono evidentemente tanto basito quanto arrabbiato per l’accaduto.

Edoardo Donnamaria squalificato al GF Vip: perché

Ricordiamo che ieri è stato Alfonso Signorini ad annunciare in diretta la decisione del Grande Fratello su Edoardo Donnamaria. Queste sono state le parole del conduttore: “Come sapete tutti molto bene in questi mesi siamo intervenuti per degli atteggiamenti fuori controllo e un linguaggio molto volgare. Voi dite che non le parolacce non sono un problema, ma invece lo sono. Ci sono anziani e bambini che vi seguono. Siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare. Dopo il mio ultimo richiamo di pochi giorni fa, mentre preparavi un panino, hai avuto un atteggiamento aggressivo contro Antonella. Le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

