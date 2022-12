Nicole Murgia si sfoga sulla rottura con Andrea Bertolacci/ “Se due persone non stanno più bene insieme…”

GF Vip 2022, Nicole Murgia e la rottura con l’ex: “Se due persone non sono felici…“

Al Grande Fratello Vip 2022 la neo-concorrente Nicole Murgia ha iniziato a confidarsi con i suoi coinquilini, raccontando la sua vita e aprendosi anche sulla sua situazione sentimentale. Nelle ultime ore l’attrice si è confidata con Antonino Spinalbese, con il quale ha parlato dei suoi figli e del matrimonio naufragato con il calciatore Andrea Bertolacci. La coppia, dopo 4 anni di fidanzamento, è convolata a nozze nel 2015 e dalla loro unione sono nati due figli. Ora, però, le cose sono cambiate ed entrambi hanno preso strade separate.

“Per arrivare ad avere un certo tipo di rapporto e consapevolezza, ci vuole del tempo” ammette la Murgia aprendosi con Antonino. E spiega come, quando non c’è più feeling nella coppia, è meglio allontanarsi per il bene della famiglia: “Io ho sempre detto che se due persone non sono felici insieme, per me è peggio per i figli vedere ogni giorno i due genitori infelici che litigano, che stanno male. Io sono favorevole al fatto che due persone se non stanno più bene insieme, è giusto che si lascino e che possano essere sereni in maniera indipendente, in modo che anche i figli lo possano essere molto di più“.

Nicole Murgia, il desiderio dopo la rottura: “Voglio essere la madre migliore“

Nicole Murgia si sofferma sulla separazione da Andrea Bertolacci, dopo una lunga storia d’amore e il matrimonio che entrambi speravano potesse durare in eterno. Durante le sue confidenze private ad Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, l’attrice rimpiange come sono andate le cose con il calciatore. Ora però entrambi, nonostante la rottura, vogliono diventare genitori esemplari per i loro figli: “Il mio punto di vista era voler dare ai miei figli una famiglia unita, che ormai non c’è più. Ad oggi quello che vogliamo fare è essere due genitori impeccabili e farli stare il meglio possibile“.

Nicole Murgia ha acquisito una nuova consapevolezza dopo la separazione: essere un’ottima madre per i suoi figli e cercare, per quanto possibile, di anteporre i loro interessi al dolore per come sono andate le cose con l’ex marito. “Oggi voglio essere la madre migliore del mondo per i miei figli, e ti dico che in alcuni momenti ho messo davanti il mio dolore, e mi sono persa delle cose“, la sua confessione al Grande Fratello Vip 2022.











