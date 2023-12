Nicole Murgia sul caso Massimiliano Varrese/ “Noi del Gf Vip 7 dipinti come i peggiori, ma quest’anno…”

Il dibattito sul caso Massimiliano Varrese sta suscitando diversi spunti di riflessione sui social, anche tra ex concorrenti del Grande Fratello. Come Nicole Murgia, che fatica a comprendere, insieme a tanti telespettatori, il motivo per il quale il reality non abbia ancora preso provvedimenti contro l’attore per comportamenti che appaiono ben più gravi di quelli che abbiamo visto nelle precedenti edizioni, quando per molto meno scattavano sanzioni ed espulsioni.

Ed è su questo che si è soffermata proprio Nicole Murgia, che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. «Dipinti come i peggiori concorrenti della storia l’anno scorso, personaggi da cui prendere le distanze ma quest’anno scusate ho visto anche peggio», ha twittato Nicole Murgia.

ANCHE I CONCORRENTI DEL GF VIP 7 IN RIVOLTA?

Già nei giorni scorsi Nicole Murgia aveva avuto modo di attaccare il Grande Fratello: «Ho la vaga impressione che hanno una passione per gli ex al gf», aveva twittato l’attrice in riferimento al triangolo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Comunque, nei mesi scorsi si è a lungo discusso della caduta dell’oblio di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, verosimilmente per la nuova politica imposta in seguito ad episodi ritenuti trash e volgari. Per i telespettatori, stando al dibattito in fermento sui social, la sensazione è che con Massimiliano Varrese si sia superato il limite, eppure c’è molta più clemenza di quella riservata ai concorrenti della passata edizione del reality…

Dipinti come i peggiori concorrenti della storia l’anno scorso , personaggi da cui prendere le distanze ma quest’anno scusate ho visto anche peggio . Notte — Nicole Murgia (@MurgiaNicole93) December 16, 2023













