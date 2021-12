Nicole Murvana e Alessandro Romano vincitori Ballando con Te/ “Continuate a danzare”

Nicole Murvana e Alessandro Romano sono i vincitori di Ballando con Te 2021. Ai due giovanissimi talenti vene consegnata la coppa del concorso, tra gli applausi del pubblico in studio. “Continuate a ballare con passione”, l’invito di Milly Carlucci ai vincitori e a tutti i finalisti del concorso. “Sono stati grandiosi, spero di rivederli. Ballando on the road è speciale perché ci fa vedere l’Italia che danza”, dicono gli organizzatori del concorso. Ma ora è il momento di Nicole Murvana e Alessandro Romano: i riflettori sono tutti per loro.

Ballando con le Stelle: pagelle semifinale/ Morgan spiazzato dalla figlia Lara. Finalisti? C'è la Gascoigne!

Nicole Murvana e Alessandro Romano in lotta per il titolo

Nicole Murvana e Alessandro Romano sono una delle coppie finaliste di Ballando con te. Questa sera scenderanno in pista per conquistare il primo posto e, sbirciando il loro curriculum, si apprende che hanno tutte le carte in regole per sbaragliare la concorrenza. I due baby ballerini, infatti, sono considerati dagli addetti ai lavori degli astri nascenti della danza latino americana a livello mondiale. Abbiamo a che fare con due veri atleti, che fanno ormai coppia da cinque anni e che hanno già fatto il pieno di titoli.

Bianca Gascoigne e Simone in finale, Ballando con le stelle 2021/ "E' la migliore!"

Nicole Murvana e Alessandro Romano, quanti titoli!

Fino ad oggi hanno conquistato due titoli regionali, due titoli nazionali, un terzo posto ai mondiali di Dublino del 2019 nella categoria Under 10 e partecipato al programma “Ballando on the road”. Questa sera tornano in pista per riprendere ciò che la pandemia ha bloccato: il calore del palco e del pubblico, possibilmente anche il titolo di vincitori. Alessandro e Nicole, in ogni caso, sono freschi di una medaglia vinta a Rimini, la scorsa estate, quando sono diventati campioni per la seconda volta di fila nella classe b1 10-11 anni.

LEGGI ANCHE:

Alvise Rigo rifiuta di ballare con sua mamma/ Salta la sorpresa, gelo in studio e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA