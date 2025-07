Dopo il video in discoteca in cui sarebbe stata in compagnia di un altro ragazzo, Deianira Marzano lancia una nuova indiscrezione su Nicole Pallado.

La make-up artist e youtuber con oltre 600mila followers su Instagram, Nicole Pallado è la protagonista dell’ultimo gossip estivo lanciato da una serie di segnalazioni pubblicate su Instagram da Deianira Marzano. Fidanzata dal 2021 con l’imprenditore Marco Cagnin, sarebbe stata pizzicata in compagnia di un altro uomo. Un follower ha inviato a Deianira Marzano una segnalazione secondo cui la Pallado sarebbe stata pizzicata con un altro ragazzo a Jesolo.

“Erano amici e uscivano sempre anche con Marco… lei non ha detto di essere single quindi credo che… lei e questo ragazzo si baciano alle feste a Jesolo quando Marco non c’è”, è il testo della segnalazione pubblicata dall’esperta di gossip che, nelle scorse ore, ha condiviso nuove segnalazioni su Nicole Pallado.

Le nuove segnalazioni di Deianira Marzano su Nicole Pallado

Sul profilo Instagram “miss_deamar”, Deianira Marzano, tra le varie storie, ha parlato nuovamente di Nicole Pallado pubblicando le ultime segnalazioni ricevute. “Ciao Deia, ti segnalo ultima storia di Nicole Pasllado, il ragazzo a petto nudo sembra proprio quello del video in discoteca”, ha scritto l’utente alla Marzano che ha poi smentito le voci secondo cui sarebbe stato il fidanzato Marco a tradire Nicole.

In una successiva storia, poi, Deianira Marzano ha condiviso il video di Nicole Pallado in discoteca con lo screenshot del messaggio ricevuto. Le notizie riportate dall’esperta di gossip sono diventate virale e, nelle prossime ore, potrebbe arrivare la replica della stessa Nicole che, per ora, ha scelto di non commentare.

