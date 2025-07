Nicole Pallado fidanzata con Cristopher Clementi? La segnalazione a Deianira Marzano

Nicole Pallado è stata vista insieme ad un altro ragazzo che non è il suo fidanzato Marco. La segnalazione arriva direttamente a Deianira Marzano da un follower che in quel di Jesolo avrebbe visto l’influencer in atteggiamenti intimi con Cristopher Clementi: “erano amici e uscivano sempre anche con Marco… lei non ha detto di essere single quindi credo che… lei e questo ragazzo si baciano alle feste a Jesolo quando Marco non c’è”.

Il lato oscuro della mia gemella, Rai 2/ Trama e cast del thriller con Lauren Swickard, oggi 15 luglio 2025

Bisogna precisare che al momento non ci sono prove di alcun tipo rispetto a un presunto tradimento, e che Nicole Pallado non ha mai rivelato di essersi lasciata con il fidanzato. La ragazza, oltretutto, non ha smentito o confermato quanto scritto nella segnalazione all’esperta di gossip ma ha chiesto come spesso accade di rimanere anonima. La follower spiega che tutte le volte che Marco non c’è Nicole bacia questo ragazzo anche lui amico del fidanzato. Ad oggi non c’è ancora nessuna foto dell’accaduto, ma qualora dovessero esserci prove, è certo che saremmo di fronte a un tradimento clamoroso.