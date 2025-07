Nicole Pallado tra presunti tradimenti e gossip rovente: nel mirino finisce anche l’amico Gianmarco Zagato, accusato di essere il “regista nell’ombra”

Nicole Pallado sta vivendo un’estate alquanto movimentata sotto il profilo sentimentale e del gossip. Da giorni spuntano nuove segnalazioni che confermerebbero la fine della sua storia d’amore con Marco Cagnin. Sul tavolo il presunto flirt con Cristopher Clementi, con cui appunto avrebbe tradito lo storico compagno. Ma ciò che sta facendo discutere i fan e gli appassionati di gossip è l’ambigua complicità di un suo amico fidato, Gianmarco Zagato, che avrebbe spifferato tutto sui social dopo aver “difeso” e “coperto” Nicole.

"Strage di Corinaldo si poteva evitare"/ Padre di una vittima: "Sollievo per l'arresto di Andrea Cavallari"

A colpire duro sulla questione è la nota esperta di gossip, Deinaira Marzano, che lo descrive come il regista nell’ombra. “C’è sempre quello dietro, il suo amichetto, quello che dice ‘io non c’entro’ ma intanto è l’architetto delle bugie. Quello che ride davanti, ma dietro copre tradimenti, passa screen, gira vocali, e poi fa il moralista online”, il durissimo affondo dell’esperta.

Chi è Andrea Colamedici: vita e carriera/ "Ipnocrazia": saggio scritto con IA da filosofo che non esiste e...

Gianmarco Zagato regista nell’ombra dietro i presunti tradimenti di Nicole Pallado?

La nota esperta di gossip ci va già davvero pesante nei confronti di Gianmarco Zagato, che avrebbe a sua volta “tradito” Nicole Pallado, condividendo contenuti che l’avrebbero “incriminata” nella sua satira col fidanzato Marco Cagnin. “Lui è sempre lì, a fare da spalla nelle storie di lei, ma nessuno sa quanto veleno muove nell’ombra. È stato lui a coprire ogni messaggio, ogni appuntamento, ogni bugia detta al fidanzato di lei. E non per amicizia. Ma per gusto del controllo, per piacere del caos”, ha scritto ancora Deinaria.

Chicago Fire 13 anticipazioni prossima puntata 25 luglio 2025/ Guai in vista per Severide

Insomma, parole davvero pesantissime per Gianmarco Zagato, dipinto in qualche modo come uno dei principali responsabili e artefici del caos che pende su Nicole. Un attacco che comunque non scagiona il comportamento della Pallado, ma che pone dubbi sulla lealtà del suo braccio destro. Vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni e se questo clamore scatenerà una presa di posizione da parte dei diretti interessati.