Nicole Santinelli bocciata come tronista a Uomini e Donne?/ Roberta Di Padua la salva

Nicole Santinelli divide il pubblico di Uomini e Donne

Nicole Santinelli potrebbe scegliere prima del previsto, ma il suo trono non convince totalmente il pubblico di Uomini e Donne. Il carattere pacato della tronista non sta convincendo gli appassionati del dating show di canale 5 che, dopo aver seguito con interesse i troni di Federico Nicotera e Lavinia Mauro che, con discussioni, ansie e paure hanno convinto nuovamente il pubblico a seguire il trono classico, si aspettavano una tronista con un carattere più forte e deciso. A non convincere sono anche i corteggiatori, in particolare Andrea e Carlo sui quali la tronista si sta concentrando.

Le esterne, quasi tutte romantiche e belle, dividono il pubblico, ma anche lo stesso Gianni Sperti che, nel corso della puntata del 6 aprile, ha messo in dubbio il trono di Nicole, rea di parlare con Andrea senza farsi ascoltare dagli altri. Un trono, dunque, che non convince totalmente e che spingerebbe Maria De Filippi a coinvolgere Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua anima il trono di Nicole Santinelli

Tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli non c’è molta simpatia e, così, durante la puntata del 6 aprile, per movimentare la situazione, Maria De Filippi, notando il disappunto della dama del trono over nei confronti di Nicole, l’ha coinvolta dando il via ad un botta e risposta senza precedenti. Tra la dama e la tronista ci sono state frecciatine al veleno che hanno scosso la stessa Nicole che, pur senza perdere la calma, ha risposto per le rime e gli stessi corteggiatori che hanno leggermente tirato fuori le unghie per difendersi.

Roberta riesce così a tenere vivo il trono di Nicole al punto che è la stessa Maria De Filippi a far notare alla dama le provocazione lanciate dalla tronista e non sentire dalla Di Padua. Grazie a Roberta, dunque, il trono di Nicole riuscirà a riconquistare la fiducia del pubblico?











