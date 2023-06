Nicole Santinelli: “Cercare Andrea Foriglio? Ecco cosa ho deciso”/ Poi attacca l’ex Carlo dopo Uomini e Donne

Nicole Santinelli lancia una stoccata all’ex Carlo Alberto Mancini dopo Uomini e Donne

Nicole Santinelli ha deciso di fare chiarezza dopo l’annuncio della rottura con Carlo Alberto Mancini. L’ex tronista di Uomini e Donne, finita nel mirino delle critiche negli ultimi giorni, ha rilasciato un’intervista a Tvpertutti, durante la quale ha ammesso di non voler rendere pubblici i motivi della rottura con Carlo.

“Per quanto riguarda il fatto che ci siamo lasciati e tutto quello che è successo continuo a non volerne parlare perché, come ho già spiegato tante volte, ci tengo a tenere in maniera abbastanza riservata le cose più intime e personali e questa lo è.” ha dichiarato Nicole, che proprio su questo presupposto ha poi lanciato una stoccata a Carlo. “Posso dire che non mi sarei mai aspettata di chiudere così, mi sarei aspettata molta più maturità e gestire la cosa in maniera diversa, più comunicazione proprio tra me e Carlo, piuttosto che comunicazioni così in diretta… Questo mi è dispiaciuto, non me lo aspettavo.”

Nicole Santinelli svela se cercherà Andrea Foriglio dopo la rottura con Carlo

Carlo Alberto Mancini ha infatti annunciato la rottura su Instagram pochi minuti dopo il fatto, mostrandosi in lacrime e raccontando tutto. Un gesto che Nicole non ha apprezzato: “Sinceramente il motivo per il quale ha deciso di fare una diretta dopo 20 minuti che c’eravamo lasciati per comunicarlo non gli so ancora dare un motivo, o meglio quello che gli do non mi sento di esprimerlo perché non è sicuramente positivo, come ho detto anche lui era l’ultima cosa che mi sarei aspettata e no… io non avrei mai fatto lo stesso”, ha tuonato l’ex tronista.

Negli ultimi giorni si è poi parlato di un possibile riavvicinamento ad Andrea Foriglio, corteggiatore da lei non scelto. Nicole ha però smentito questa possibilità: “Per quanto riguarda Andrea no, non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andarlo a ricercare, perché sono in un momento della vita in cui voglio pensare solo a me stessa, come ho sempre fatto… anzi, non lo faccio neanche con fatica, mi rimane molto facile ed è il modo per essere il più felice possibile perché appunto non ho nessuna persona che magari potrebbe distruggere questo equilibrio.”, ha concluso.











