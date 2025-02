Nicole Santinelli, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne del bacio con Mario Cusitore

Vittima delle segnalazioni Mario Cusitore ha abbandonato Uomini e Donne dopo essere stato beccato ad un ex volto del programma in atteggiamenti inequivocabili e tra i due è scattato anche un bacio. Tuttavia in molti si chiedono chi è Nicole Santinelli, ex tronista di Uomini e Donne? Classe 1993, romana la giovane è diventata nota nel 2022 quando è stata scelta come tronista nel dating show di Canale5. Nel suo video di presentazione si è definita come una gran romanticona ed in cerca dell’amore vero.

Nel suo percorso ha conosciuto Carlo, Andrea e Christian per poi scegliere Carlo Alberto Mancini. Tuttavia la loro storia è durata poco. Su chi è Nicole Santinelli ex tronista di Uomini e Donne le informazioni sono molto scarne, sul suo lavoro si sa che è un account manager di un’azienda informatica e si occupa anche di social media. È molto attiva sui social dove traspare anche un ottimo rapporto con i genitori e soprattutto con il suo cagnolino Tiger. Chiusa la storia con un ragazzo di nome Manuel, attualmente non è chiaro se la 31enne si stato frequentando con Mario Cusitore dopo che tra i due è scattato un bacio.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Mario Cusitore è stato travolto da alcune segnalazioni giunte in redazione secondo i quali è stato beccato in atteggiamenti inequivocabili con una giovane donna. E Nicole Santinelli, ex tronista di Uomini e Donne ha chiamato in studio per smascherarlo confermando che i due sono usciti insieme e c’è stato un bacio. Finito al centro del mirino e messo con le spalle al muro Mario Cusitore ha lasciato il programma pomeridiano di Canale5.