Nicole Santinelli, chi è la tronista di Uomini e Donne/ Ho vissuto la violenza…”

Nicole Santinelli chiude ufficialmente la stagione di Uomini e Donne con la propria scelta. La tronista, al termine del percorso, sceglie tra Andrea e Carlo puntando su quest’ultimo con cui lascia lo studio. Bellissima, bionda e con due occhi azzurri, Nicole è stata spesso accusata di avere un atteggiamento freddo e distaccato. In realtà, di fronte alle ultime critiche ricevute, la Santinelli si è lasciata andare alle lacrime dimostrando di essere molto più fragili di quanto si pensi. Una fragilità che è frutto del dolore vissuto in passato. Sono due gli episodi che hanno segnato Nicole.

Il primo risale alla sua infanzia. Nicole aveva solo 10 anni quando rischiò di perdere la vita dopo essere stata azzannata da un cane. Fu un momento di grande paura per Nicole che, però, non ha mai smesso di amare gli animali ed oggi sogna di avere un rifugio per cani tutto suo. Il secondo episodio, invece, purtroppo, le ha fatto conoscere la violenza.

Il passato doloroso di Nicole Santinelli

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Nicole Santinelli ha svelato di essersi innamorata di un ragazzo, in passato, che però, si è mostrato molto diverso da quello che pensava. “Con il tempo le cose sono cambiate e ho vissuto episodi di violenza anche mentale. Non sapevo come uscirne, la soluzione più facile mi sembrava quella di finire, chiudere tutto. Non volevo essere un peso per le persone a me vicine. Ma poi ce l’ho fatta”.

E su Carlo e Andrea ha aggiunto: “Cosa ricordo del primo impatto con Carlo e Andrea? Ricordo un impatto forte, dalla primissima esterna con entrambi. Li ho sentiti subito vicini a me. Mi è dispiaciuto, infatti, quando loro, che mi hanno conosciuto di più, non hanno capito le mie fragilità, che tendo a nascondere”.

