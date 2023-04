NICOLE SANTINELLI, LITE CON ROBERTA DI PADUA A UOMINI E DONNE/ “Freg*a moscia…”

Scintille tra Nicole e Roberta a Uomini e Donne

Scintille nello studio di Uomini e Donne tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Dopo aver assistito al confronto tra la tronista e Cristian con il coinvolgimento di Andrea e Carlo, Roberta non riesce a nascondere il proprio disappunto. Maria De Filippi nota le sue espressioni facciali e le chiede di commentare: “Sono tre sottoni”, sbotta la dama del trono over. Nicole, mantenendo la calma, esorta Roberta a vedersi fuori dallo studio in modo da poterle far capire il suo modo di fare. “Se mi incontri fuori ti conviene cambiare marciapiede”, risponde Roberta che, non tollerando l’atteggiamento di Nicole, le dà della “freg*a moscia”.

Maria De Filippi richiama all’ordine Roberta mentre Gianni Sperti nota l’indifferenza dei tre corteggiatori, rei di essersi risentiti solo per il termine “sottone” e non per l’appellativo dato da Roberta alla tronista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nicole Santinelli e Roberta Di Padua: la rivalità infiamma Uomini e Donne

Non riescono a trovare un punto d’incontro Nicole Santinelli e Roberta Di Padua protagoniste di una lite di fuoco nel corso della puntata di Uomini e Donne del 6 aprile. La tronista, durante un confronto con Cristian che ha scelto di non baciare avendo già baciato Carlo e Andrea e per non avere ulteriore confusione, si scontra proprio con Roberta Di Padua con la quale c’è stata rivalità sin dalle prime puntate del suo trono. Una rivalità scatenata inizialmente dall’interesse che Roberta ha mostrato per Andrea che ha preferito restare nel trono classico, corteggiare Nicole e provare a conquistarla.

Nel corso delle settimane successive, il diverso carattere e il diverso approccio con gli uomini ha infiammato la rivalità tra la tronista e la dama del trono over che, in studio, si lanciano continuamente frecciatine.

Dura lite in studio tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua

Ad anticipare parte del contenuto della lite tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua è Lorenzo Pugnaloni che, anticipando i contenuti della registrazione della puntata, scrive:

“Nell’ultima registrazione avvenuta negli studi televisivi di Uomini e Donne, si è verificato uno scontro molto acceso tra la tronista Nicole Santinelli e la dama del trono over Roberta Di Padua.” si legge nelle anticipazioni. “Quest’ultima ha attaccato la prima dicendole di essere una ‘freg*a moscia’, criticandole il suo modo di fare e il suo approcciarsi ai corteggiatori con i quali ha già intrapreso un percorso con le varie esterne”. Nella lite saranno coinvolti anche protagonisti del dating show di canale 5?

