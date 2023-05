Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini/ Dopo Uomini e Donne, la dedica speciale…

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo Uomini e Donne

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini hanno avuto l’onore di chiudere la stagione di Uomini e donne con una scelta che ha sorpreso tutti. Molti, infatti, avevano scommesso su Andrea Foriglio come scelta di Nicole che, invece, seguendo il cuore, ha lasciato il programma di Maria De Filippi con Carlo. Nonostante sia arrivato in trasmissione in ritardo rispetto ad Andrea, Carlo è riuscito a conquistare la fiducia e il cuore di Nicole che, dopo aver sofferto tanto in passato per amore, ha deciso di lasciarsi totalmente andare tra le braccia di Carlo.

Dalla scelta sono trascorsi solo pochi giorni, ma la nuova coppia di Uomini e Donne appare molto in sintonia. La coppia non ha ancora pubblicato un post di coppia limitandosi a condividere tra le storie di Instagram una foto in cui si mostrano sereni, bellissimi e sorridenti. Proprio tra le storie del profilo Instagram di Carlo è spuntata una dedica d’amore speciale per Nicole.

La dedica di Carlo Alberto Mancini per Nicole Santinelli

Carlo Alberto Mancini non ha mai nascosto di essere molto romantico e passionale e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne lo dimostra condividendo tra le Instagram Stories una foto in cui è con la sua Nicole e una dolcissima dedica per lei. “Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io”, ha scritto Carlo che ha poi pubblicato anche un dolcissimo e nuovo selfie do coppia.

Entrambe le storie sono state condivise anche da Nicole che, per il momento, non ha ancora dedicato parole speciali al fidanzato. I fan di Uomini e Donne, dopo aver seguito tutta la storia in tv, sperano di vedere anche una foto di coppia ufficiale sui profili social di entrambi.

