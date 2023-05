Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati/ Annuncio choc in lacrime dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati: il video annuncio

Un’altra coppia appena nata nello studio di Uomini e Donne si è già detta addio. Dopo Luca Daffrè e Alessandra Somensi, anche Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. A poche settimane dalla scelta, l’ex tronista ha deciso di chiudere la frequentazione in modo definitivo, ammettendo di volere altro al suo fianco.

Teresa Cilia nel mirino degli haters: "Io ingrassata? Ho iniziato una terapia"/ "Sbagliatissimo giudicare!"

Ad annunciarlo in lacrime è stato Carlo nel corso di una diretta su Instagram. Il romagnolo ha ribadito i forti sentimenti per Nicole, la volontà e il desiderio di farla stare bene e renderla felice ma che questo non è bastato affinché la coppia durasse. Mancini ha dunque annunciato di essere stato lasciato dall’ex tronista, che preferirebbe uomini che le danno meno sicurezze: “Le ho promesso che l’avrei amata e rispettata, perché sono quel tipo di uomo…Ma oggi piace l’uomo che sfugge, evidentemente…”

Lucas Peracchi: "Ecco perché ho deciso di fare l'attore porn*"/ "La mia fidanzata gelosa? No, perché…"

Carlo Alberto Mancini è stato lasciato da Nicole Santinelli: l’ex corteggiatore in lacrime

Nonostante il dolore per la fine di questa storia, Carlo Alberto Mancini ha invitato i fan di Uomini e Donne a non criticare Nicole: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita.” le sue parole. Ha quindi rivelato che ad incidere in questo triste finale è stata anche la distanza: “Come ha fatto a capire che non ero l’uomo per lei? Questo deve dirlo lei. La lontananza di solito fa avvicinare, in questo caso, invece, c’è stata una diminuzione del sentimento.”

Camilla Mangiapelo, amicizia finita con Chiara Rabbi?/ L'ex Uomini e Donne svela...

Carlo, ancora in lacrime, ha quindi concluso ringraziando Nicole: “Anche se non ha funzionato, la ringrazio per avermi fatto vivere quei momenti e fatto provare questo sentimento, che mi ha spinto a farle una promessa davanti a tutta Italia.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da uominiedonneclassicoeover (@lorenzopugnaloni.it)













© RIPRODUZIONE RISERVATA