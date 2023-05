Nicole Santinelli e Carlo Mancini/ “L’amore a Uomini e Donne, nostre storie simili”

Nicole Santinelli e Carlo Mancini, ospiti a Verissimo, hanno parlato della loro storia d’amore, nata soltanto qualche mese fa nello studio di Uomini e Donne. Lei da tronista, lui da corteggiatore. “Ero andata nella trasmissione per trovare l’uomo giusto per me, ma non pensavo che avrei provato dei sentimenti così forti”, ha ammesso la ventinovenne. Per lui è stato un colpo di fulmine. “Non guardavo il programma, ma quando mia mamma ha visto il suo video di presentazione mi ha detto che era la ragazza per me. Aveva ragione”.

La scelta è arrivata soltanto dopo poche settimane dall’inizio dell’avventura nello studio di Maria De Filippi. “Io non ero sicuro del fatto che sarebbe uscita dal programma con me. Lei provava un’attrazione anche per un’altra persona (il corteggiatore Andrea Forigli, ndr). Avevo compreso però che il nostro passato simile ci aveva fatto sviluppare una sintonia speciale. Ci siamo sempre capiti con un solo sguardo”, ha raccontato il trentaquattrenne. E sui progetti futuri: “Per il matrimonio è ancora presto, le cose vanno vissute coi tempi giusti”, ha chiarito la tronista.

Nicole Santinelli e Carlo Mancini: il racconto del loro amore a Verissimo

Nicole Santinelli e Carlo Mancini hanno entrambi alle spalle un passato difficile. “Io da piccola venivo presa in giro perché troppo bionda e troppo grassa. Poi più avanti ho avuto una relazione con un uomo violento. È per questo che a Uomini e Donne ero un po’ spaventata. Ho combattuto tante battaglie. I miei genitori sono stati un punto di riferimento, abbiamo un legame indescrivibile. Ci diciamo tutto. Carlo gli piace tanto. Il loro incontro è andato bene. Io ancora non ho conosciuto i suoi genitori, soltanto al telefono”.

Anche per il corteggiatore, la famiglia è molto importante. “In passato per il mio aspetto e per la mia sensibilità sono stato vittima di bullismo. Mi rifugiavo nel cibo, aveva una valenza consolatoria. Sono arrivato a pesare 30 chili in più. Lo sport è stato fondamentale. Alla fine ho capito che le mie debolezze erano in realtà dei punti di forza. Mio nonno è stato la mia guida, mi ha portato fuori dai momenti difficili. La mamma è la mia vita. Io sono dell’Emilia Romagna, sono un po’ preoccupato per il maltempo. Lei e i miei parenti però stanno bene, ci sono stati solo dei danni. Io prima di conoscere Nicole stavo progettando la mia vita a Ravenna, ma adesso voglio avvicinarmi a lei”, ha concluso.











