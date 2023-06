Nicole Santinelli, frecciatina ad Andrea Foriglio e Carlo Mancini?/ “Se mi mancasse qualcosa andrei a…”

Nicole Santinelli contro Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini?

L’avventura di Nicole Santinelli, sul trono di Uomini e Donne, è finita con la scelta di Carlo Alberto Mancini. L’epilogo, però, non è stato dei più rosei perchè, poche settimane dopo la scelta, Nicole ha deciso di chiudere immediatamente la relazione. Spiegando, poi, la propria scelta, la Santinelli ha sottolineato di non aver trovato, nella realtà, ciò che immaginava e di non aver voluto portare avanti una relazione in cui non si riconosceva. Di fronte, poi, ai rumors che parlavano di un suo tentativo di riavvicinarsi ad Andrea Foriglio, Nicole ha subito sottolineato di non aver alcuna intenzione di cercare il suo ex corteggiatore.

A sua volta, lo stesso Andrea Foriglio, commentando la rottura tra Nicole e Carlo Alberto Mancini, ha spiegato di non essere mai stato la seconda scelta di nessuno e di non voler cominciare ad esserlo. Nicole, così, ha chiuso definitivamente il capitolo Uomini e Donne anche se sui social qualcuno ha visto in alcune parole di Nicole una frecciatina ad Andrea e a Nicole.

Le parole di Nicole Santinelli

Nicole Santinelli è molto presente sui social e, nelle scorse ore, ha provato a rispondere alle domande di qualche fan per soddisfare la loro curiosità su alcuni aspetti della sua vita. Qualcuno, in particolare, le ha chiesto se fosse serena e la risposta di Nicole, a qualcuno, è sembrata una frecciatina ad Andrea Fioriglio che, a detta di qualcuno, avrebbe voluto cercare dopo la rottura da Carlo Alberto Mancini.

“Serena. Se mi mancasse qualcosa, lo andrei a prendere”, le parole dell’ex tronista. Un altro follower, poi, le ha chiesto quale caratteristica non deve mancare nell’uomo della sua vita e la risposta della Santinelli è stata: “Sincero“. Una risposta che qualcuno ha interpretato come una frecciatina a Carlo Alberto Mancini.

