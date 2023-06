Nicole Santinelli ha lasciato Carlo per Andrea Foriglio?/ L’ex Uomini e Donne svela tutto

Nicole Santinelli e l’addio a Carlo Alberto Mancini

Nicole Santinelli, dopo poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne, ha deciso di mettere fine alla relazione con Carlo Alberto Mancini. Una decisione arrivata inaspettata e che ha scosso il pubblico di Uomini e Donne che pensava di vedere una storia sempre più importante. Dopo la scelta di Nicole di lasciare Carlo, molti fan del dating show di canale 5, hanno cominciato a pensare ad una probabile reunion tra l’ex tronista e Andrea Foriglio, il corteggiatore a cui la Santinelli ha proprio preferito Carlo.

A zittire tutti, però, è stato lo stesso Andrea che, con un video pubblicato sui social, ha fatto sapere di non essere interessato a rivedere Nicole non essendo “mai stato la seconda scelta di nessuno”. Molti fan, però, continuano a pensare a Nicole e ad Andrea insieme, ma cosa c’è di vedere? Tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore ci sono davvero possibilità di riprendere a frequentarsi? A fare chiarezza è stata la stessa Nicole.

Le parole di Nicole Santinelli

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni per TvPerTutti.it, Nicole Santinelli ha parlato proprio di Andrea Foriglio spiegando di non aver alcuna intenzione di contattarlo. “Per quanto riguarda Andrea, no, non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andare a cercarlo, perché sono in un momento della vita in cui voglio pensare solo a me stessa, come ho sempre fatto…anzi, non lo faccio neanche con fatica, mi rimane molto facile ed è il modo per essere felice il più possibile, perché appunto non ho nessuna persona che magari potrebbe distruggere questo equilibrio”.

Nicole, poi, ha concluso con una rivelazione sul suo sogno ovvero quello di aprire un rifugio per cani: “Sto pensando di lavorare anche su questo, anche se ci sto andando molto piano perché gli impegni lavorativi e di casa sono già tanti”.











