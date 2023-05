Nicole Santinelli in lacrime a Uomini e Donne/ “Le dame mi insultano e deridono”

Nicole Santinelli e il confronto con Carlo a Uomini e Donne

Nicole Santinelli, delusa da Carlo, chiede un confronto con lui nella puntata di Uomini e Donne del 4 maggio. La tronista racconta di esserci rimasta male per le mancate attenzioni ricevute da Carlo da cui si aspettava di essere cercata al termine della scorsa puntata. Nicole spiega di non aver digerito l’abbraccio che Carlo ha dato a Roberta Di Padua dietro le quinte. “Tu vai ad abbracciare il mio nemico, una persona con cui non vado d’accordo e che ti ha dato anche del sottone”, sbotta Nicole che ribadisce di essere rimasta fortemente delusa quando, in camerino, è stata raggiunta da Andrea e non da Carlo. Quest’ultimo spiega di aver abbracciato Roberta in un momento di debolezza puntualizzando di non averlo fatto assolutamente per ripicca.

Roberta, da parte sua, è convinta che la presa di posizione di Nicole non sia totalmente sincera e che sia un modo per preparare il terreno per la scelta, convinta che non sceglierà Carlo. “Poi l’avrei fatto per chiunque fosse stato in difficoltà”, aggiunge Roberta a cui dà ragione Gianni Sperti convinto che a Nicole piaccia di più Andrea. Opinione confermata dall’esterna con Andrea con cui scatta nuovamente il bacio con Carlo che, in studio, trattiene a stento le lacrime non nascondendo di sentirsi preso in giro.

Nicole Santinelli, sentendosi attaccata da tutti, si scaglia contro le dame del trono over di Uomini e Donne da cui non sente affatto solidarietà femminile. “Mi insultano e deridono ogni volta che parlo“, confessa Nicole le cui parole vengono confermate da Aurora Tropea. Tina Cipollari fa notare che, ormai, qualsiasi parola viene vista come un insulto, ma Maria De Filippi interviene: “Un conto è commentare ciò che accade, un conto sono gli insulti”, dice la padrone di casa.

Nicole, poi, spiega che di fronte agli attacchi che riceve si aspetta una parola da parte di Carlo. “Mi hai detto che non hai bisogno dell’avvocato e che sai difenderti da sola“, spiega il corteggiatore. “Non sto parlando di essere difesa, ma di un intervento per farmi sentire il tuo sostegno”, conclude Nicole.

