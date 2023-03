Nicole Santinelli, lite con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ “Abbassa la cresta…”

Nicole Santinelli, esterna con Andrea a Uomini e donne

In attesa degli ultimi momenti dei troni di Lavinia Mauro e Federico Nicotera, prossimi alla scelta, nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 7 marzo, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Nicole Santinelli, la nuova tronista che ha cominciato il percorso con i corteggiatori tra i quali spunta Andrea con cui ha già fatto diverse esterne mostrando un discreto interesse nei suoi confronti. Su Andrea, tuttavia, durante le prime puntata del trono di Nicole, aveva posato gli occhi anche Roberta Di Padua ammettendo di essere interessata a conoscerlo.

Gianni Sperti, lite con Paola a Uomini e Donne/ "Come ti permetti di parlarmi così?"

Andrea, pur apprezzando e ringraziando la dama, non ha accettato preferendo portare avanti la propria conoscenza con Nicole la quale, a sua volta, ha ammesso di non aver apprezzato il gesto di Roberta. In particolare, la tronista pare non aver apprezzato la proposta di Roberta di uscire fatta ad un ragazzo più giovani. Da qui è scoppiata la lite.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Esterna bollente con Silvio: poi è lite con Gianni...

Nicole Santinelli e Roberta Di Padua: lite a Uomini e Donne

In studio, Roberta Di Padua e Nicole Santinelli sono state le protagonista di un duro scontro durante la puntata di Uomini e Donne del 6 marzo. La dama del trono over, infatti, attacca la tronista: “Mi hai fatta passare come se fossi molto più grande di lui. Arrivaci tu a quarant’anni come me“, sbotta Roberta. La tronista raccoglie la provocazione e risponde: “Ci arriverò e spero di non essere come te”.

La tronista, inoltre, spiega di non volere accanto un ragazzo che esce anche con altre persone e, di fronte alle critiche della dama, sbotta: “Abbassa la cresta perchè te l’hanno fatta alzare abbastanza”.

Aurora Tropea torna a Uomini e Donne/ Dopo un tumore, a caccia dell'amore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA