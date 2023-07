Nicole Santinelli, perché è finita con Carlo Alberto Mancini dopo Uomini e donne/ “Poco tempo, non basta…”

Nicole Santinelli, nuovi retroscena sulla rottura con Carlo Alberto Mancini

Mai edizione di Uomini e donne fu più funesta per le coppie come quella appena conclusa. Tantissimi i protagonisti che, incontratisi nello studio e usciti insieme dal programma, si sono poi lasciati fuori dallo show. Una delle coppie che non ha retto all’urto della realtà e si è detta addio dopo la trasmissione è quella composta da Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. L’annuncio choc della rottura è arrivato a fine maggio, ma solo adesso emergono nuovi retroscena su questo chiacchierato addio.

A rilasciare alcune inedite dichiarazioni a riguardo è l’ex tronista, intervistata dal settimanale Mio. In particolare, la ragazza ha svelato: “Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra noi“.

Ma quali sarebbero i motivi, o presunti tali, che avrebbero spinto Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini a dirsi addio dopo Uomini e donne? Nel corso dell’intervista, l’ex tronista ha ammesso: “Non abbiamo avuto abbastanza tempo e non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria De Filippi con Carlo, allora le cose cambiano“.

Dunque sarebbe stato il poco tempo a disposizione per conoscersi e la fretta della scelta finale ad aver creato instabilità nella coppia. Che è sì uscita mano nella mano dal programma, ma che fuori dallo show, a contatto con la realtà e con la vita di tutti i giorni, ha faticato a trovare un equilibrio. Inoltre, il riferimento a Maria De Filippi lascia intendere che l’ex corteggiatore sarebbe stato spesso “imboccato” dalla conduttrice. Un dettaglio che sembra aprire un nuovo capitolo sulla loro turbolenta rottura.











