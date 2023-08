Nicole Santinelli rinnega la scelta fatta a Uomini e Donne?/ Stoccata all’ex Carlo Mancini, lui sui social…

Nicole Santinelli rinnega Carlo Alberto Mancini e la scelta fatta a Uomini e Donne?

Negli ultimi giorni Nicole Santinelli è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, confermando in entrambi i casi la volontà di rimettersi in gioco nel programma. “Mai dire mai” ha ammesso l’ex tronista quando qualcuno le ha chiesto se sarebbe mai tornata in studio, puntando poi i riflettori anche sulla scelta fatta alla fine del suo percorso.

Nicole ha deciso di iniziare una relazione con Carlo Alberto Mancini, ma l’idillio è durato ben poco, visto che poche settimane dopo la scelta lui, in lacrime, annunciava la rottura voluta da lei. Ecco allora che una delle domande che l’ex tronista ha dunque ricevuto su Instagram da un fan riguarda proprio la scelta fatta a Uomini e Donne.

“Nel tuo percorso a Uomini e Donne faresti una scelta diversa?”, ha chiesto l’utente a Nicole Santinelli, che ha quindi risposto: “Sì, ma avrei avuto bisogno di più scelta”. Le parole dell’ex tronista sembrano insomma rinnegare la decisione di iniziare un percorso di coppia insieme a Carlo Alberto Mancini. Una pesante stoccata all’ex, che non vuol però significare che Nicole avrebbe preferito a lui Andrea Foriglio, che è stato la ‘non scelta’. Proprio Nicole ha infatti sottolineato che non avrebbe comunque agito in modo diverso, smentendo infine anche le voci di un nuovo amore. Ma Carlo Alberto come ha preso le ultime dichiarazioni della sua ex? Sul suo profilo Instagram non mancano frasi che sembrano stoccate a Nicole, come quella sotto l’ultimo post pubblicato, che recita: “Quando gli occhi parlano, due cose sono impossibili: la strategia e la menzogna”.

