Nicole Santinelli: “Roberta Di Padua? Dice solo cazz*te”/ Attacco dopo Uomini e Donne: “Vale zero!”

Nicole Santinelli replica all’ultima stoccata di Roberta Di Padua dopo Uomini e Donne

Nicole Santinelli rompe il silenzio e replica alla frecciatina lanciata da Roberta Di Padua dopo la sua rottura con Carlo Alberto Mancini. L’ex tronista e la dama di Uomini e Donne sono rivali ormai da lungo tempo, e anche questa volta Nicole non è rimasta in silenzio di fronte alla provocazione di Roberta.

Intervistata da Tvpertutti, Nicole ha replicato a tono alla dama di Uomini e Donne: “Credo di aver fatto capire che anche gli attacchi all’interno del programma non mi toccavano più di tanto, quello che mi toccava era il fatto di non essere capita ma dalle persone che mi stavano conoscendo, ovvero i miei corteggiatori.” ha precisato, prima di lanciare l’attacco a Roberta.

Nicole Santinelli dura contro Roberta Di Padua: “Vale zero!”

“Roberta? Di lei sinceramente non me ne è mai fregato niente, – ha aggiunto dura Nicole Santinelli – perché come ho già detto quando la persona vale 0 tutto ciò che dice ha la stessa valenza, perciò so che sta continuando a dire cose su di me ma sinceramente è l’ultima cosa che mi interessa, anche se me lo dicono non ho la minima intenzione di andare a capire e a sentire cosa dice perché, a parte che dice solo ca**ate, non mi tocca minimamente e non ho curiosità di saperle.”

Nicole ha perciò concluso con un pungente consiglio alla rivale: “Le risponderei di leggere quel libro che le ho regalato a Pasqua, che non ha mai letto, che probabilmente riguardava la comunicazione, perciò potrebbe insegnarle qualcosina e di impegnarsi con cose più importanti come la vita, il lavoro, gli impegni… anche se a questo punto non so quali siano visto che mi dedica così tanto tempo.”

