Nicole Santinelli rompe il silenzio dopo l’addio a Carlo Mancini/ L’ex Uomini e Donne…

Nicole Santinelli risponde a Carlo Alberto Mancini

Come un fulmine a ciel sereno, nel pomeriggio di sabato 27 maggio, è arrivata la notizia della fine della relazione tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Un annuncio arrivato direttamente da Carlo che, dopo essere stato lasciato da Nicole, si è sfogato nel corso di una diretta Instagram chiedendo ai followers di non attaccare Nicole difendendo l’ex tronista e i momenti trascorsi con lei senza, tuttavia, riuscire a trattenere le lacrime per la fine di una relazione in cui aveva creduto nel momento in cui ha deciso di corteggiarla seriamente.

Roberta Di Padua: "Io le persone le fiuto da lontano..."/ La bordata a Nicole Santinelli

Dopo le parole di Carlo, sul web, si sono scatenati gli utenti che si sono chiesti il motivo di tale decisione da parte di Nicole che, dopo ore di silenzio, ha deciso di dare la propria versione dei fan ai fan con un audio pubblicato sulla propria pagina Instagram.

Le parole di Nicole Santinelli

Nicole Santinelli replica a Carlo Alberto Mancini con un lungo audio pubblicato su Instagram in cui svela i motivi che l’hanno portata a decidere di chiudere la relazione. “Piuttosto vista la buona fede con la quale ci siamo lasciati mi sarei aspettata di comune accordo di dare la notizia insieme o perlomeno avere il tempo di metabolizzare la situazione. Anche se sono stata io a prendere questa decisione, l’ho fatto per tutti e due perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe cambiare la propria essenza per qualcun altro”, le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Cristian Di Carlo frecciata a Nicole Santinelli e Carlo/ "Se a 35 anni dovessi..."

Nel lungo messaggio, poi, Nicole torna a parlare anche di Andrea Fioriglio, il corteggiatore con cui ha affrontato il percorso sul trono preferendogli, tuttavia, alla fine, proprio Carlo. “Sono dispiaciuta per le persone che hanno creduto in noi, ma non sarebbe giusto fingere portando avanti una storia senza futuro. E a proposito del futuro in tanti mi state domandando come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non lo posso negare. Ringrazio tutte le persone che invece di attaccarmi hanno cercato di capire quello che sta succedendo”, ha concluso.

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Non sapete niente!"/ La replica agli haters é furiosa













© RIPRODUZIONE RISERVATA