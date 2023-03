Nicole Santinelli sceglie a Uomini e Donne?/ Una battuta di Lavinia scatena il web

Nicole Santinelli tra Carlo e Andrea a Uomini e Donne

Il percorso di Nicole Santinelli sul trono di Uomini e Donne è iniziato da qualche mese, ma la sua scelta potrebbe arrivare prima del previsto. Senza perdere tempo, la tronista si è tuffata a capofitto nella conoscenza dei suoi corteggiatori concentrandosi, principalmente, su Carlo e Andrea. Il primo, in particolare, è stato definito il “corteggiatore perfetto” per le attenzioni che le ha dato sin dalla prima esterna. Con Andrea, invece, il feeling è stato immediato anche se l’interesse di Roberta Di Padua nei confronti del corteggiatore, ha inizialmente creato qualche incomprensione.

Prof tutor alle scuole medie/ Appello presidi "aiutare ragazzi prima delle superiori"

Nel corso della puntata del 29 marzo, tuttavia, Nicole è stata la protagonista di due esterne che hanno catturato l’attenzione non solo di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche di Lavinia Mauro.

La battuta di Lavinia Mauro sul trono di Nicole Santinelli

Se Lavinia Mauro, sul trono da settembre, non ha ancora sciolto le ultime riserve su Alessio Campoli e Alessio Corvino tra i quali dovrà fare la scelta, Nicole Santinelli appare già concentrata su Carlo e Andrea. Con il primo ha vissuto un’esterna super romantica in cui non è mancata la passione e l’attrazione fisica al punto da strappare gli applausi dello studio. “Penso che sia una delle più belle esterne di quest’anno perchè si è sentita tutta la passione che c’era in quel momento. Il silenzio diceva molto più di tante chiacchiere che spesso si dicono“, le parole di Sperti.

SCUOLA/ Lezione dialogata, via maestra per una ricerca comune di studenti e prof

L’esterna tra Carlo e Nicole è piaciuta tantissimo anche a Lavinia Mauro che si è lasciata andare ad una battuta: “L’esterna è stata bellissima e io l’ho sognata un’esterna così, ma non era una frecciatina. Ho l’impressione che scelga prima lei in così poco che io in un anno, ma sono contenta per loro”.

LEGGI ANCHE:

Concorsi pubblici/ La PA pronta ad assumere 156 mila persone entro il 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA