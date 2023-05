Nicole Santinelli sceglie Andrea Foriglio a Uomini e Donne?/ Lui si sbilancia: “Ecco cosa provo per lei”

Andrea Foriglio è la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne? L’indizio di Maria De Filippi

È ormai sempre più vicina la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Il cuore della tronista è diviso tra Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio, ma non mancano indizi a favore dei due. Gli sviluppi delle ultime puntate hanno portato molti a credere che Nicole abbia una preferenza per Andrea, cosa della quale anche il corteggiatore appare in parte convinto.

NICOLE SANTINELLI, UOMINI E DONNE/ Lite con Roberta: un abbraccio con Carlo...

A tradirlo l’atteggiamento mostrato in studio, sottolineato anche da Maria De Filippi che, ad Andrea, ha chiesto: “Tu ti comporti come se avessi questa certezza. Credi di piacerle più di Carlo?” Foriglio non si è però sbilanciato, dichiarando di non avere questa certezza, nonostante il comportamento sprezzante mostrato anche non la stessa Nicole in esterna.

Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Chiude con Mariangela: "Non voglio illuderla"

Andrea Foriglio si sbilancia sui sentimenti per Nicole Santinelli

Mentre scorre il countdown per la scelta di Nicole Santinelli, Andrea si sbilancia sui suoi sentimenti per la tronista attraverso le pagine del magazine di Uomini e Donne. Qui racconta: “Dalla prima volta che l’ho vista ho provato una sensazione particolare. È come se mi fossi sentito subito a casa. Tra noi c’è stata immediatamente una forte chimica, ci siamo scambiati fin da subito sguardi complici in cui ci capiamo solo to e lei.” E infine: “Cosa provo per lei? In questo momento ho un grosso interesse nei suoi confronti, tanta curiosità dl scoprirla e provo una forte attrazione, sia fisica che mentale. Vorrei riuscire a farle capire che se a volte mi comporto in alcuni modi è solo, appunto, per il forte interesse che provo nei suoi confronti.”

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 maggio: doppio bacio per Nicole Santinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA