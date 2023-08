Nicole Santinelli torna a Uomini e Donne?/ L’ex tronista: “Se arrivasse qualcuno di più simile a me…”

Nicole Santinelli e il percorso a Uomini e Donne

Nicole Santinelli è stata una protagonista della scorsa stagione di Uomini e donne. Il suo percorso è stato caratterizzato dalle discussioni con Roberta Di Padua, dama del trono over e dalla conoscenza con Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini. Al termine del percorso. Nicole ha scelto Carlo Alberto Mancini con cui, però, la relazione è finita dopo poche settimane. Ufficialmente single, Nicole sta trascorrendo l’estate insieme agli amici e alla famiglia non chiudendo, però, le porte all’amaore.

L’ex tronista, infatti, sogna di poter vivere una favola d’amore. Una speranza che non si è concretizzata con la scelta di Carlo Alberto Mancini con cui le cose non hanno funzionato. L’ex tronista, così, non nasconde che tornerebbe volentieri in trasmissione anche se ad una condizione.

Nicole Santinelli torna a Uomini e Donne?

Single ma con tanta voglia di innamorarsi, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, Nicole Santinelli non esclude di poter tornare nel programma di Maria De Filippi. “Arrivasse nel trono over qualcuno di più simile a me…“, le parole dell’ex tronista che potrebbe così mettersi in gioco come dama del trono over.

La redazione di Uomini e Donne aprirà nuovamente le porte della trasmissione a Nicole. Per scoprire i nomi dei nuovi tronisti sarà necessario aspettare la fine di agosto quando Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari torneranno in studio per registrare le prime puntate della nuova stagione.

