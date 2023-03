Nicole Santinelli, Uomini e Donne/ Arriva un nuovo corteggiatore, ma Tina scherza e…

Nicole Santinelli e le nuove esterne a Uomini e Donne

Il percorso sul trono di Uomini e Donne di Nicole Santinelli continua. Ragazza indipendente e con un carattere forte e deciso, Nicole è arrivata sul trono con le idee chiare, pronta a conoscere i suoi corteggiatori sperando di trovare il ragazzo giusto con cui lasciare il programma di Maria De Filippi e costruire una storia importante. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 23 marzo, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Nicole torna al centro dello studio per confrontarsi con i corteggiatori con cui ha fatto le ultime esterne.

Incidenti oggi, 19enne morta in scooter a Brescia/ A Legnano il decesso di un 76enne

La tronista ha scelto di uscire con Carlo, uno dei nuovi corteggiatori, ma ha scelto anche di portare fuori Andrea. Due esterne che scatenano la reazione di Christian Di Carlo che si mostrerà visibilmente infastidito.

Un nuovo corteggiatore per Nicole Santinelli

Il percorso di Nicole Santinelli, pur essendo iniziato da qualche settimana, non è ancora arrivato ad un punto di non ritorno. La tronista, così, continua a conoscere i corteggiatori già presenti in trasmissione, ma anche a conoscere quelli che chiamano la redazione per conoscerla. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, per lei, arriva un corteggiatore che sembra apparentemente perfetto.

Incidenti oggi, 91enne investita a Genova/ Scontro a Liscate: guidatore gravissimo

Tuttavia, la presentazione del nuovo corteggiatore scatena la reazione ironica di Tina Cipollari, ma anche di Lavinia Mauro. La tronista che è prossima alla scelta, infatti, come svela Lorenzo Pugnaloni, commenta così l’arrivo del nuovo corteggiatore: “Anche a me uno si è presentato così e poi è scappato”.

LEGGI ANCHE:

AFFITTI BREVI/ Il "modello Venezia" che può tornare utile in tutte le città

© RIPRODUZIONE RISERVATA