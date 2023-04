Nicole Santinelli, Uomini e Donne/ Smascherata da Riccardo Guarnieri: un biglietto…

Nicole Santinelli e il biglietto di Andrea

Da quando è salita sul trono di Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha sempre mantenuto un atteggiamento composto e mai sopra le righe. Anche durante le numerose discussioni con Roberta Di Padua, la tronista non ha mai perso la pazienza riuscendo a mantenere la calma nonostante i vari botta e risposta abbastanza infuocati. Riuscirà a fare lo stesso nella nuova puntata di Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Nicole sarà al centro di un vero e proprio biglietto gate. Durante un ballo, Andrea, il corteggiatore che, per primo ha conquistato le attenzioni della tronista e con cui c’è stato anche il bacio, ha consegnato un biglietto a Nicole per esortarla a fidarsi di lui e a credergli.

Un gesto fatto in un momento in cui Andrea pensava di non essere visto. Eppure così non è stato perchè Riccardo Guarnieri, avendo notato la scena, ha raccontato tutto alla redazione.

Nicole Santinelli nella bufera per un biglietto?

Informata dell’accaduto, come riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi proverà a capire quando è stato consegnato il biglietto e, soprattutto, cosa c’era scritto. La tronista finirà così sott’accusa e si difenderà spiegando di non sapere di non poter ricevere biglietti. Il gesto di Andrea di lasciare un biglietto e la scelta di Nicole di accettarlo non resterà senza conseguenze perchè gli altri corteggiatori non resteranno a guardare.

Christian, già in bilico e sicuro di non essere nei pensieri della tronista, annuncerà la scelta di eliminarsi mentre Carlo con cui c’è stato un bacio, chiederà di poterci pensare prima di decidere se restare o meno. Il biglietto, dunque, metterà seriamente nei guai la tronista?

