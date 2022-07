Nicole Shanahan, flirt con Elon Musk? Tutto falso/ L’ex moglie di Brin svela che…

Nicole Shanahan e il gossip su Elon Musk

Da diversi giorni, il nome di Nicole Shanahan è balzato sui rotocalchi di tutto il mondo. L’ex moglie di Sergej Brin, il fondatore di Google, da un articolo del Wall Street Journal sarebbe stata indicata come la probabile causa della rottura tra il fondatore di Google ed Elon Musk. Un gossip che, in poco tempo, ha fatto il giro del web ma che è stato prontamente smentito da Elon Musk il quale ha ribadito di essere amico di Sergei Brin.

Su Twitter ha definito la notizia “totalmente falsa” aggiungendo che con Brin “ieri sera erano a una

festa insieme!“. Poi ha precisato: “Ho incontrato Nicole due volte in questi tre anni e sempre con altre persone intorno. Non c’è stato nulla di romantico“.

Nicole Shanahan smentisce tutto

Dopo la smentita di Elon Musk che ha prontamente zittito tutto il gossip con una dichiarazione ufficiale, è arrivata anche la smentita di Nicole Shanahan che, attraverso i propri legali ha definito la notizia lanciata da un articolo del Wall Street Journal “una vera e propria bugia“ nonchè “diffamatoria”.

In particolare, in una dichiarazione esclusiva rilasciata ai microfoni di The Independent, l’avvocato della signora Shanahan Bryan Freedman, facendo riferimento all’articolo e al presunto flirt tra l’ex moglie di Brin ed Elon Musk, ha definito l’affermazione “diffamatoria”.

