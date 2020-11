Matrimonio a Prima Vista 2020 non si è concluso ieri sera con le rivelazioni delle coppie e dei protagonisti di questa edizione davvero molto difficile. Il pubblico che non ha visto l’anteprima su DPlay dietro sottoscrizione di abbonamento, si è ritrovato davanti allo schermo ieri sera per ascoltare il finale delle storie delle tre coppie protagoniste con una grande sorpresa ovvero il fatto che la bella Sitara, dopo aver lasciato il marito televisivo, Gianluca, ha riversato il suo interesse su Andrea, colui che aveva sposato e poco apprezzato Nicole. Il colpo di scena e questo triangolo hanno intrattenuto il pubblico ieri sera che poi ha dovuto fare i conti con una situazione simile solo che questa volta i protagonisti erano Luca e Giorgia. Il primo ha un po’ lamentato il fatto che la moglie è cambiata dopo il loro esperimento e ha iniziato ad essere gelosa delle sue uscite con gli amici, della sua ex fidanzata che è per lui un’amica e una confidente a cui non rinuncerà mai, ed è arrivata a controllargli il telefono.

Nicole, Sitara e Andrea, Matrimonio a Prima Vista, scoppiano le coppie e…

La bella Nicole è entrata in studio a Matrimonio a Prima Vista 2020 smentendo un po’ le parole dell’ex marito ammettendo però di averlo controllato ma solo perché lui è cambiato e non era più il premuroso uomo che aveva conosciuto. Passava giornate intere a lavoro per poi tornare a casa e non ricevere nemmeno un bacio e questo agli inizi non è proprio una cosa che si può tollerare. Forse il suo cambiamento era dovuto proprio a questa fantomatica ex un po’ troppo amica? A quanto pare, però, non è finita qui per loro visto che è stata registrata un’altra puntata che andrà in onda martedì pomeriggio e che svelerà cosa è successo dopo la messa in onda dello speciale, con un nuovo confronto tra le coppie tranne Gianluca, all’estero per lavoro, e Nicole, poco propensa a farsi trascinare nelle liti con il suo ex e Sitara.



