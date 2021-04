Nicole, sorella Miryea Stabile/ “Non mollare, sei leggerissima ed è una cosa bella”

Nicole è la sorella di Miryea Stabile, la naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. La ragazza è presente in studio per fare una sorpresa alla sorella che sta vivendo un momento di difficoltà dopo la nomination. “Ciao Miry mi manchi tantissimo” – esordisce Nicola che invita la sorella Miryea a non abbattersi, ma a cacciare le unghie. “Devi tenere duro perchè sei meravigliosa e ti stai dimostrando per la persona educata e sincera che sei” aggiunge la sorella di Miryea che prosegue dallo studio come un fiume in piena – “stai spaccando tutto, Mary continua così, non mollare e ricordati perchè sei lì. Hai un obiettivo ed inseguilo, ti voglio un bene dell’anima. Ti salutano tutti, ti abbracciano tutti, ti guardiamo tutti i giorni”.

Nicole, sorella di Miryea Stabile: “sei fantastica, balla e canta”

Una bella sorpresa per Miryea Stabile a L’Isola dei Famosi 2021. In studio per lei c’è la sorella Nicole che invita Miryea a continuare a lottare. “Miryea forza non mollare, oh sorridi. Ti hanno detto che sei leggera? E’ la cosa più bella del mondo, sei l’unica che canta, balla lì dentro, son tutti pesanti, sei leggerissima ed è una cosa bellissima” – aggiunge la sorella della Pupa che replica “è vero si sente la pesantezza nell’aria, litigano tutti qua, mamma mia”. Una situazione pesante che la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 sta vivendo molto male per via dei litigi e dei soliti discorsi che appesantiscono l’aria sull’isola. Per questo motivo Nicole invita la sorella ad essere se stessa sempre: “Mary balla canta sei bellissima, sei fantastica, mi manchi un sacco però non devi mollare. Forza oh!”.

