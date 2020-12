Nicole Soria e Marco Rompinetti fidanzati/ Dopo Matrimonio a prima vista, ex sposo..

Nicole Soria e Marco Rompinetti fidanzati. Scoppia la bomba sui social di Real Time che quest’anno ha ospitato una nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista in cui proprio la bella Nicole è stata protagonista al fianco di Andrea Ghiselli. I due si sono sposati e sin da subito lo sposo ha chiarito che la bella moglie non era proprio corrispondente al suo ideale di donna. Alla fine il loro percorso si è chiuso con un sì ad un primo step e con il divorzio qualche tempo dopo quando Andrea si è chiuso a riccio e ha lasciato fuori questa donna che non era proprio “degna” di rimanere al suo fianco, risultato? Lui ha deciso di intraprendere una relazione con un’altra protagonista del programma, la bella Sitara, che non solo lo ha colpito esteticamente ma è poi dolce e pronta a far parte della sua vita integrandosi nella sua famiglia e aiutandolo con la sua attività al ristorante.

Nicole Soria e Marco Rompinetti fidanzati, dopo Matrimonio a prima vista…

E Nicole Soria? L sposa “sfigata” dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista Italia ha trovato l’amore. Ebbene sì, con un video sui social di Real Time, appare raggiante al fianco di un altro ex del programma, Marco Rompinetti che all’epoca aveva sposato, con poco successo, la bella Ambra. I due si stanno vedendo e si stanno frequentando dopo essersi conosciuti proprio grazie al programma e alle reunion tra ex che sono venute dopo. Non sanno ancora come andrà a finire, per ora si stanno conoscendo e il loro amore si divide tra il loro amore si divide tra Terni, dove vive lui, e Milano, dove vive lei. Ma in futuro chissà.



